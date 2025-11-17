Собаку со связанными лапами обнаружили на пустыре в станице Старокорсунской

Местные жители сначала заметили щенков, которые гуляли по поляне, а спустя день обнаружили их связанную мать.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы, для щенков на пустыре волонтеры установили временное укрытие и периодически кормили. Связанную собаку обнаружила женщина, которая пришла кормить собак, щенки после еды пошли к матери, а волонтер проследила за ними.

По словам местных жителей, на пустыре расположилась несанкционированная свалка. Туда выбрасывают строительный мусор, старую мебель. Там же обнаружили и собаку. На кадрах с места видно, что у животного связаны лапы и пасть.

Полиция Краснодара проводит доследственную проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Стражи порядка выясняют, как и при каких обстоятельствах собака оказалась связана и кто допустил указанные действия. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

