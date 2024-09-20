Собаки покусали 10-летнего мальчика возле КубГУ в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 19 сентября на улице Ставропольской.

По словам местной жительницы в соцсетях, ее 10-летний сын шел на тренировку по пятиборью на стадион КубГУ. Возле шлагбаума при входе на территорию университета на мальчика напали собаки и покусали его за ногу. Родители отвезли пострадавшего мальчика в больницу, а оттуда уже связались с полицией.

В полиции установили, мальчик сам шел на спортивную тренировку и на улице Ставропольской, собака напала на него между стадионом и бассейном вуза. Первую помощь пострадавшему оказал тренер, к которому школьник обратился за помощь.

По данному факту проводится проверка, по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. На прошлой неделе на том же участке местности бездомные собаки напали на 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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