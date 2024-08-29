Пластику в следующем году сделают девочке, которой пес отгрыз лицо в Темрюке

Домашняя овчарка напала на 15-летнюю школьницу в апреле в Темрюкском районе.

Собака откусила девочке нос, губы и щеки и съела лоскут кожи вместе с хрящами. Пострадавшую доставили в Краснодар и сделали несколько операций.

Сейчас школьница вернулась домой. Она готовится к экзаменам, которые не смогла сдать вовремя из-за лечения.

По словам близких знакомых семьи, лицо девочки пока в ненормальном состоянии — однако школьница видит, дышит, ест, и чувствует она себя хорошо.

Следующая операция девочки запланирована на октябрь. Пластическую операцию планируют сделать только в следующем году, вероятно, в феврале. На улицу девочка выходит только в маске.

«Она верит в то, что медики помогут вернуть ей былую красоту. Ее мысли сейчас в учебе, готовится к экзаменам. После будет поступать в колледж, хочет связать жизнь с медициной», — рассказала знакомая семьи.

Вольер во дворе, где жили собаки, одна из которых и оставила девочку без лица, планируют разобрать. Овчарок забрали в питомник в Москву, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел 30 апреля в Темрюкском районе. Домашняя овчарка напала на 15-летнюю девочку и откусила ей лицо. Ее экстренно доставили в краевую клиническую больницу № 1. По данным из соцсетей, девочка хотела покормить собак, пока отец спал дома. Она пыталась отодвинуть овчарку, чтобы накормить вторую собаку, но та агрессивно отреагировала на подростка — она откусила ей щеки, нос и верхнюю губу. Собак оттащил другой подросток, он же вызвал скорую.