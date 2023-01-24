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Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobaka-zastryala-pod-kryltsom-mnogoetazhki-v-novorossijske
Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Герцена. Собака забралась под крыльцо и не смогла выбраться самостоятельно.

Очевидцы ничем не смогли помочь застрявшей собаке и обратились за помощью в городскую службу спасения.

«При помощи гидравлического инструмента и добрых рук спасателей извлекли собаку из заточения. Творите добро!» — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: в Северском районе спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев забора. Инцидент произошел 6 декабря на улице Таманской в станице Северской.

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