Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Герцена. Собака забралась под крыльцо и не смогла выбраться самостоятельно.

Очевидцы ничем не смогли помочь застрявшей собаке и обратились за помощью в городскую службу спасения.

«При помощи гидравлического инструмента и добрых рук спасателей извлекли собаку из заточения. Творите добро!» — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: в Северском районе спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьев забора. Инцидент произошел 6 декабря на улице Таманской в станице Северской.