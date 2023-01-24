Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске
Общество
24.01.2023 15:01
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Герцена. Собака забралась под крыльцо и не смогла выбраться самостоятельно.
Очевидцы ничем не смогли помочь застрявшей собаке и обратились за помощью в городскую службу спасения.
«При помощи гидравлического инструмента и добрых рук спасателей извлекли собаку из заточения. Творите добро!» — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
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