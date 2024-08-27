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Собака свалилась в канал сточных вод в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobaka-svalilas-v-kanal-stochnyh-vod-v-sochi
Собака свалилась в канал сточных вод в Сочи
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел днем 26 августа в Сириусе.

Спасателям позвонили очевидцы и сообщили о том, что в канал со сточной водой упала собака. Отвесные стены канала высотой 3 метров не позволяли животному выбраться самостоятельно. Пес мог погибнуть, если бы его вовремя не заметили неравнодушные прохожие.

Спасатели Адлерского аварийно-спасательного отряда выехали на помощь попавшему в беду животному. Пес все это время сидел в воде и ждал помощи.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения вытащили собаку из канала. Животное не пострадало. Сразу после спасания пес убежал, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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