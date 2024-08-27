Собака помогла найти пропавшую пенсионерку в лесу под Новороссийском

В муниципальную службу спасения Новороссийска накануне обратилась женщина и сообщила о том, что ее пожилая мать пошла погулять в лес и заблудилась.

Спасатели прибыли на место и приступили к поискам пенсионерки. К ним также присоединилась девушка, гулявшая в лесу с доберманом по кличке Кира.

«Собака убежала вперед и через какое-то время громко залаяла. Девушка сказала, что собака скорее всего кого-то нашла. И действительно собака нашла бабушку в лесу», — написал в своем Telegram-канале начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Он уточнил, что с найденной в лесу пожилой женщиной все хорошо и поблагодарил девушку и ее собаку за спасение человека.

Читайте также: упавшего в трещину ледника на горе Фишт туриста эвакуировали в Сочи.