Собака бросилась под колеса: «десятка» и грузовик столкнулись в Абинском районе

ДТП с участием грузового автомобиля и «ВАЗ 2110» произошло 6 января около 18:00 в станице Холмской.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что причиной ДТП стала выскочившая на дорогу собака. Водитель легковушки попытался объехать животное, но машину занесло и выбросило на встречную полосу.

По предварительным данным, в результате заноса «десятка» столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП 88-летний водитель легковушки, житель станицы Холмской, получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее.