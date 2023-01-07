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Собака бросилась под колеса: «десятка» и грузовик столкнулись в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobaka-brosilas-pod-kolesa-desyatka-i-gruzovik-stolknulis-v-abinskom-rajone
Собака бросилась под колеса: «десятка» и грузовик столкнулись в Абинском районе
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП с участием грузового автомобиля и «ВАЗ 2110» произошло 6 января около 18:00 в станице Холмской.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что причиной ДТП стала выскочившая на дорогу собака. Водитель легковушки попытался объехать животное, но машину занесло и выбросило на встречную полосу.

По предварительным данным, в результате заноса «десятка» столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП 88-летний водитель легковушки, житель станицы Холмской, получил травмы. Его доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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