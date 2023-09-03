Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Со стороны Тамани перед Крымским мостом пробка растянулась на 5 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/so-storony-tamani-pered-krymskim-mostom-probka-rastyanulas-na-5-km
Со стороны Тамани перед Крымским мостом пробка растянулась на 5 км
Фото t.me/glav_most

Автомобильный затор перед пунктами досмотра образовался с утра 3 сентября.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка составляет 5 км, время ее проезда — примерно 45 минут.

«По данным на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 330 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении канала «Крымский мост. Оперативная информация».

Пробка на подъезде к мосту со стороны Кубани появилась с раннего утра, уже с 7 часов в очереди ожидали 40 машин.

Читайте также: ремонт разрушенной части Крымского моста планируют завершить к 15 сентября.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях