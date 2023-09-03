Со стороны Тамани перед Крымским мостом пробка растянулась на 5 км

Автомобильный затор перед пунктами досмотра образовался с утра 3 сентября.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка составляет 5 км, время ее проезда — примерно 45 минут.

«По данным на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 330 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении канала «Крымский мост. Оперативная информация».

Пробка на подъезде к мосту со стороны Кубани появилась с раннего утра, уже с 7 часов в очереди ожидали 40 машин.

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