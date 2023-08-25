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Ремонт разрушенной части Крымского моста планируют завершить к 15 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrushennuyu-chast-krymskogo-mosta-planiruyut-otkryt-k-15-sentyabrya
Ремонт разрушенной части Крымского моста планируют завершить к 15 сентября
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Восстановление Крымского моста идет по графику, об этом 25 августа сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы планируем к 15 сентября завершить ремонт разрушенной части моста, если не будет непредвиденных обстоятельств», — заявил он.

Хуснуллин добавил, что после открытия восстанавливаемой части моста движение переключат на нее, затем приступят к ремонту той, по которой идет движение сейчас.

«Ее открытие планируем к 1 ноября — как минимум в срок, как максимум на несколько дней пораньше», — отметил вице-премьер.

Также Хуснуллин заявил, что отчеты о работах на мосту получает дважды в сутки, сообщает ТАСС.

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