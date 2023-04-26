Дополнительные пункты досмотра запустят 28 апреля на подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани

Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным ведомства, накануне майских праздников завершается строительство дополнительных постов на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Благодаря новым постам время досмотра машин, въезжающих на Крымский мост, сократится.

На действующих стационарных инспекционно-досмотровых комплексах устанавливают модульные строения, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами досмотра. Для увеличения числа машин, проверяемых одновременно, обустроят и новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. Для сокращения времени досмотра увеличат число сотрудников.

В Минтрансе отметили, что в первую очередь новые досмотровые комплексы запустят со стороны Краснодарского края. Это связано с ожидаемым ростом турпотока в Крым. Планируется, что новая инфраструктура начнет работать уже 28 апреля.

Со стороны Крыма, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих машин, модернизацию досмотровой инфраструктуры проведут в два этапа: на первом этапе увеличат число сотрудников, а в мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и дополнительными полосами.

Все это позволит в пик курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тыс. машин в сутки для каждого из направлений, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам у Крымского моста. По данным «Автодора», благодаря дополнительным пунктам пропускная способность всего досмотрового комплекса увеличится до 8,5 тыс. машин в сутки при средней интенсивности. В пиковый период — до 15-17 тыс. автомобилей.