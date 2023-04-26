Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Дополнительные пункты досмотра запустят 28 апреля на подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/so-storony-kubani-na-podhodah-k-krymskomu-mostu-28-aprelya-zapustyat-dopolnitelnye-punkty-dosmotra-mashin
Дополнительные пункты досмотра запустят 28 апреля на подходах к Крымскому мосту со стороны Кубани
Фото hse.ru

Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным ведомства, накануне майских праздников завершается строительство дополнительных постов на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Благодаря новым постам время досмотра машин, въезжающих на Крымский мост, сократится.

На действующих стационарных инспекционно-досмотровых комплексах устанавливают модульные строения, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами досмотра. Для увеличения числа машин, проверяемых одновременно, обустроят и новые площадки с дополнительными досмотровыми комплексами. Для сокращения времени досмотра увеличат число сотрудников.

В Минтрансе отметили, что в первую очередь новые досмотровые комплексы запустят со стороны Краснодарского края. Это связано с ожидаемым ростом турпотока в Крым. Планируется, что новая инфраструктура начнет работать уже 28 апреля.

Со стороны Крыма, откуда не ожидается резкого увеличения числа выезжающих машин, модернизацию досмотровой инфраструктуры проведут в два этапа: на первом этапе увеличат число сотрудников, а в мае на керченском стационарном инспекционно-досмотровом комплексе оборудуют дополнительную площадку с модульными строениями и дополнительными полосами.

Все это позволит в пик курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов до 15 тыс. машин в сутки для каждого из направлений, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 40 дополнительных мест досмотра автомобилей оборудуют к майским праздникам у Крымского моста. По данным «Автодора», благодаря дополнительным пунктам пропускная способность всего досмотрового комплекса увеличится до 8,5 тыс. машин в сутки при средней интенсивности. В пиковый период — до 15-17 тыс. автомобилей.

Статьи
Топ-10 самых причудливых профессий
Топ-10 самых причудливых профессий
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Убийственные свойства стресса для человека
Убийственные свойства стресса для человека
Прихватило спину — что можно сделать
Прихватило спину — что можно сделать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях