Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Со дна Черного моря подняли более 6 тыс. боеприпасов времен войны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/so-dna-chernogo-morya-podnyali-bolee-6-tys-boepripasov-vremen-vojny
Видео t.me/mchs_official

Поиск и уничтожение боеприпасов сотрудники МЧС России вели с конца мая в бухте Гильзовая в Севастополе.

За это время водолазы достали со дна Черного моря около 6,1 тыс. взрывоопасных предметов — минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и взрыватели советского и немецкого производства.

«Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1 тыс. часов. За это время они обследовали более 3 га морского дна», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Ликвидировали боеприпасы на специализированном полигоне, но одну 50 кг и две 100 кг авиабомбы уничтожили прямо на дне — их нельзя было транспортировать из соображений безопасности.

«В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведет в акватории третий год. За все время удалось поднять и ликвидировать более 12,4 тыс. опасных находок», — цитирует Александра Куренкова пресс-служба ГУ МЧС России.

Читайте также: корабельную мину обезвредили районе пляжа «Алексино» в Новороссийске.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях