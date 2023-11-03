Со дна Черного моря подняли более 6 тыс. боеприпасов времен войны

Поиск и уничтожение боеприпасов сотрудники МЧС России вели с конца мая в бухте Гильзовая в Севастополе.

За это время водолазы достали со дна Черного моря около 6,1 тыс. взрывоопасных предметов — минометные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и взрыватели советского и немецкого производства.

«Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1 тыс. часов. За это время они обследовали более 3 га морского дна», — сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Ликвидировали боеприпасы на специализированном полигоне, но одну 50 кг и две 100 кг авиабомбы уничтожили прямо на дне — их нельзя было транспортировать из соображений безопасности.

«В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведет в акватории третий год. За все время удалось поднять и ликвидировать более 12,4 тыс. опасных находок», — цитирует Александра Куренкова пресс-служба ГУ МЧС России.

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