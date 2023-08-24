Снявшие видео с нацистским приветствием у памятника на Кубани девушки отделались небольшими штрафами

Инцидент произошел накануне в центре станицы Отрадной около памятника павшим в локальных войнах.

Две школьницы записали провокационное видео для соцсетей с использованием нацистского приветствия под песню на немецком языке. Роликом заинтересовали правоохранители. Они выяснили, что на видео местные жительницы 17 и 18 лет.

По инициативе районной прокуратуры девушек привлекли к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Суд назначил 18-летней девушке штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Родителям несовершеннолетней назначили штраф в размере 2 тыс. рублей. Помимо этого, девочку поставили на профилактический учет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушки, снявшие видео с нацистским приветствием на фоне военного памятника на Кубани, принесли извинения.