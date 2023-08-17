Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Девушки, снявшие видео с нацистским приветствием на фоне военного памятника на Кубани, принесли извинения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushki-snyavshie-video-s-natsistskim-privetstviem-na-fone-voennogo-pamyatnika-na-kubani-prinesli-izvineniya
Видео otr_today

Инцидент произошел накануне в центре станицы Отрадной около памятника, посвященного Великой Отечественной войне.

Две школьницы записали провокационное видео для соцсетей с использованием нацистского приветствия под песню на немецком языке. Роликом заинтересовали правоохранители. Они выяснили, что на видео местные жительницы 17 и 18 лет.

В соцсетях появилось видео, на котором героини скандального видео приносят извинения.

«Мы бы хотели принести глубочайшие извинения за данный видеоролик. Мы снимали его без злого умысла. Нам очень стыдно. Мы очень сожалеем об этом поступке», — сказали девушки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении обеих девушек возбудили дела об административных правонарушениях о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Материалы дела направили в суд.

Статьи
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Духи с феромонами: коммерческий миф или это работает?
Преображение Господне: когда отмечают, история и традиции праздника
Преображение Господне: когда отмечают, история и традиции праздника
Пять продуктов, которые категорически запрещены при гипертонии
Пять продуктов, которые категорически запрещены при гипертонии
Крупа для всех? Кому и почему нельзя есть гречку
Крупа для всех? Кому и почему нельзя есть гречку
Не аллерген: врач объяснила, почему аллергии на солнце не существует
Не аллерген: врач объяснила, почему аллергии на солнце не существует
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях