Девушки, снявшие видео с нацистским приветствием на фоне военного памятника на Кубани, принесли извинения

Инцидент произошел накануне в центре станицы Отрадной около памятника, посвященного Великой Отечественной войне.

Две школьницы записали провокационное видео для соцсетей с использованием нацистского приветствия под песню на немецком языке. Роликом заинтересовали правоохранители. Они выяснили, что на видео местные жительницы 17 и 18 лет.

В соцсетях появилось видео, на котором героини скандального видео приносят извинения.

«Мы бы хотели принести глубочайшие извинения за данный видеоролик. Мы снимали его без злого умысла. Нам очень стыдно. Мы очень сожалеем об этом поступке», — сказали девушки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении обеих девушек возбудили дела об административных правонарушениях о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Материалы дела направили в суд.