Две школьницы записали видео с нацистским приветствием на фоне военного памятника на Кубани

Прокуратура Отрадненского района в ходе мониторинга интернета выявили в одной из соцсетей в свободном доступе видеозапись, содержащую изображение нацистской атрибутики.

Во время проверки установили, что видеозапись на своей странице разместили две выпускницы одной из местных школ в возрасте 17 и 18 лет.

В отношении обеих девушек возбудили дела об административных правонарушениях о пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Материалы дела направили в суд.

Отдельно дадут оценку работе управления образования администрации района и действиям родителей девушки-подростка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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