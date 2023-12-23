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Снятый с мели сухогруз под Анапой поставлен на якорь на рейде порта Кавказ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/snyatyj-s-meli-suhogruz-pod-anapoj-postavlen-na-yakor-na-rejde-porta-kavkaz
Снятый с мели сухогруз под Анапой поставлен на якорь на рейде порта Кавказ
Фото t.me/morflot_gov

Морспасслужба успешно завершила спасательную операцию в районе Витязево, сняв с мели сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

После многочасовой подготовки, осложненной непогодой, 22 декабря в 22:25 судна «Спасатель Ильин» и «Меркурий» сняли сухогруз с мели и вывели на чистую воду.

«В 14:50 23 декабря Blue Shark стал на якорь в согласованном районе на рейде порта Кавказ. Флот Морспасслужбы вернулся на базу», — сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двигатель снятого с мели в Анапе сухогруза Blue Shark исправен. Судно готово к самостоятельным маневрам после спасательной операции.

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