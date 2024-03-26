Снятие моратория на смертную казнь обсудят в Госдуме РФ

Нулевые чтения о снятии моратория на смертную казнь решили обсудить после теракта в Подмосковье.

Дискуссии на площадке Общественной палаты готовы провести после того, как подготовят парламентский законопроект о возвращении этой меры. Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Однако даже если применение этой меры наказания в России возобновят, исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» она не коснется.

Сейчас в УК еще существует понятие смертной казни несмотря на то, что фактически ее не применяют. В статье 59 УК РФ эта мера наказания применяется за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Женщинам, несовершеннолетним и людям, достигшим 65 лет, она не назначается.

В законе смертная казнь предусмотрена за квалифицированное убийство, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего предварительное расследование или правосудие, сотрудника правоохранительного органа и геноцид. За совершение теракта или содействие ему наказание не распространяется, пишут «Известия».

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