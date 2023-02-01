Снял номера: сотрудник мэрии Краснодара получил выговор за нарушение правил парковки
Общество
01.02.2023 12:59
Мужчина оставил машину на муниципальной парковке, сняв номера. Установлено, что он является сотрудником администрации Краснодара.
Нарушитель получил выговор. Об этом 1 февраля сообщили в Telegram-канале МЦУ Краснодара. В приложенном видео мужчина рассказал, что это была случайность, и его машину уже забрала жена.
В департаменте информационной политики Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что сотрудник мэрии получил выговор.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне глава Краснодара Евгений Наумов пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках и распорядился донести эту информацию до всех сотрудников администрации города.
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