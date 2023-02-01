Снял номера: сотрудник мэрии Краснодара получил выговор за нарушение правил парковки

Мужчина оставил машину на муниципальной парковке, сняв номера. Установлено, что он является сотрудником администрации Краснодара.

Нарушитель получил выговор. Об этом 1 февраля сообщили в Telegram-канале МЦУ Краснодара. В приложенном видео мужчина рассказал, что это была случайность, и его машину уже забрала жена.

В департаменте информационной политики Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили, что сотрудник мэрии получил выговор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне глава Краснодара Евгений Наумов пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках и распорядился донести эту информацию до всех сотрудников администрации города.