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Мэр Краснодара пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-prigrozil-kollegam-posledstviyami-za-sokrytie-nomerov-mashin-na-parkovkah
Мэр Краснодара пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Глава краевой столицы Евгений Наумов 31 января провел совещание, на котором предупредил своих заместителей о серьезных последствиях за нарушение правил парковки.

Мэр Краснодара распорядился донести эту информацию до всех сотрудников администрации города.

«Если увижу или прочитаю где-то, что они скрывают на своих машинах номера на муниципальных парковках, последствия будут самые серьезные. Как говорится, начни с себя. Для того, чтобы жители соблюдали правила парковки, мы на личном примере должны показать, как ими пользоваться», — написал Наумов в Telegram.

Читайте также: в мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками.

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