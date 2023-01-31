Мэр Краснодара пригрозил коллегам последствиями за сокрытие номеров машин на парковках
Общество
31.01.2023 15:19
Глава краевой столицы Евгений Наумов 31 января провел совещание, на котором предупредил своих заместителей о серьезных последствиях за нарушение правил парковки.
Мэр Краснодара распорядился донести эту информацию до всех сотрудников администрации города.
«Если увижу или прочитаю где-то, что они скрывают на своих машинах номера на муниципальных парковках, последствия будут самые серьезные. Как говорится, начни с себя. Для того, чтобы жители соблюдали правила парковки, мы на личном примере должны показать, как ими пользоваться», — написал Наумов в Telegram.
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