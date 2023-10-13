СНТ из одного человека обратилось в Верховный суд из-за 5 га земли в Краснодаре

Единственный участник СНТ «Июльское» оспаривает в Верховном суде возврат мэрии Краснодара 5 га земли.

Договор аренды на участок площадью 50,9 тыс. кв. м в Березовском сельском округе в районе Ейского шоссе местный житель заключил с мэрией Краснодара в 2009 году на срок до 2058 года. По договору участок отводился под садоводческое товарищество «Июльское».

Мэрия Краснодара в январе 2021 года обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о расторжении договора аренды. Поводом для иска стало нарушение условий договора. В августе 2020 года чиновники осмотрели участок и установили, что земля не ограждена и заросла травой, а на участке расположены рекламные щиты и навалена земля.

В 2021 году краевой арбитражный суд отказал мэрии в удовлетворении иска. Это решение поддержал Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Суд указал на то, что ответчик принял меры, сделал схему расположения участка на кадастровом плане и представил договор подряда для получения питьевой воды. Суд посчитал, что эти обстоятельства свидетельствуют о добросовестном использовании участка арендатором.

В марте 2022 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитражный суд. В результате суды решили, что арендатор все же нарушил договор — спустя 11 лет участок зарос травой, а в СНТ числится всего один человек вместо положенных по закону минимум троих.

В результате суды приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка между местным жителем и мэрией краевой столицы. Территорию передали новому арендатору для размещения СНТ.

В мэрии сообщили, что дальнейшее использование участка будет происходить в соответствии с Генпланом и Правилами землепользования и застройки.

Садоводческое некоммерческое товарищество тем временем обратилось в Верховный суд РФ с жалобой. СНТ «Июльское» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Председатель правления — Овик Барсамян, других участников СНТ нет, пишет «Коммерсантъ».

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