Снова жара: до +35 °С потеплеет на выходных в Краснодарском крае

Жаркие дни ненадолго покинули Кубань, но возвращается летняя погода, характерная для августа на юге России.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию в атмосфере над регионом продолжит формировать антициклон, который сохранит на Кубани спокойную солнечную погоду с минимальной вероятностью дождей. Кроме того, продолжит постепенно повышаться температура.

«Температура воздуха +31…33 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что около нормы. В воскресенье без осадков и +33…35 °С», — написал Михаил Леус в Telegram.

Синоптик пояснил, что малооблачный антициклон способствует активному прогреву воздушных масс, которые поступают из жарких районов Северной Африки. В связи с этим ближайшие 10 дней прогнозируется повышение температуры на 2-4 °С от климатической нормы. В середине недели, 20-22 августа, положительная аномалия достигнет 4-6 °С.

«В первый день новой недели воздух прогреется до +32…+37°, во вторник и среду ожидается +33…+38°. И только ближе к концу рабочей недели наметится постепенное ослабление жары. Август продолжит и сухие тенденции нынешнего лета. Если в июне на Кубани выпало около 55–65% от месячной нормы осадков, то в июле дожди принесли всего лишь около четверти от положенного за месяц. Заключительный месяц календарного лета перевалил свою середину имея в копилке небесной влаги лишь пятую часть от климатической нормы, и исправлять это ситуацию природа пока не собирается», — отметил Леус.

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