Снова в школу: как Краснодар готовится к началу учебного года

На Кубани ежегодно открывают десятки новых школ и детских садов. В этом году распахнуть двери для учеников планируют еще несколько учебных заведений. Чтобы успеть сдать объекты в срок, строители работают порой без выходных и круглосуточно.

Благодаря строителям в крае строят быстро и качественно, не только жилые здания, но и школы. В краснодарском поселке Северном над строительством новой школы работают 8 единиц техники и 160 строителей, в том числе Евгений Советов. В 2016 году он отучился в Волгограде и переехал в Краснодар. Сейчас работает мастером строительных и монтажных работ.

«На данный момент завершены уже работы монолитные. По каменной кладке у нас завершены работы на 80%. Также у нас производятся отделочные работы», ― рассказывает мастер строительных и монтажных работ Евгений Советов.

В школе будут современные кабинеты, спортплощадки, библиотеки и два актовых зала. На строительство потрачено более 1,5 млрд рублей. Объект включен в национальный проект «Образование». Он готов на 60%. По словам строителей, они успевают закончить работу в срок.

«Это закулисье еще недостроенного актового зала. Здесь школьники смогут комфортно репетировать и готовиться к своим будущим концертам. Уже к следующему учебному году объект будет сдан и у детей появится место, где они смогут показать свои таланты», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Уже к 1 сентября откроет свои двери школа № 102 в микрорайоне «Любимово» ― 29 тыс. кв. метров образовательных инноваций. Столовая на 800 посадочных мест. Изысканно оформлены коридоры с удобными диванами. Оборудованы по последнему слову техники учебные классы.

«В кабинете физики все сделано для учителей и учеников. Оборудовано три вида доски ― меловая, интерактивная и маркерная. Также дети смогут изучить не только физику, но астрономию, просто посмотрев на небо», ― рассказывает Абраамян.

Два актовых зала, четыре огромные спортплощадки, две отдельные библиотеки, есть даже балетный зал. Директор школы уверена, что созданная база гораздо больше, чем просто учебное учреждение. Это новый культурный центр района.

«В этом году наша школа примет 1 тыс. 850 детишек. В школе 62 кабинета, 24 кабинета начальной школы, остальные старшего звена», ― отмечает директор школы № 102 Алла Подберезина.

Еще одну школа на 1 тыс. 550 мест строят в ЖК «Дыхание». Сейчас строители на начальной стадии, работы идут строго по графику.

«Ход строительства идет нормально, задержек на сегодняшний день у нас нет. Надеемся, что по плану так дальше и будет. К концу 2025 года мы школу будем сдавать», ― говорит начальник участка Александр Красников.

Новые школы, детские сады и дома появляются в краевой столице благодаря тем, кто воплощает чертежи и схемы в жизнь, ежедневно совершая свой нелегкий, но очень нужный созидательный труд. День строителя ― отличный повод поблагодарить этих людей за их работу.

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