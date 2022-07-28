Сноуборд и детское кресло: в СКЖД рассказали о вещах, которые забывают пассажиры

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С начала года сервис забытых вещей СКЖД помог вернуть пассажирам более 2 тыс. предметов.

Большинство забытых вещей проводники находят после прибытия поезда на конечную станцию. Чаще всего люди забывают зарядные устройства и аксессуары к ним, очки, зонты, косметички, обувь и головные уборы. Самыми необычными найденными вещами стали сноуборд, детское автомобильное кресло, пылесос и детский бассейн, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Чтобы найти забытый в поезде предмет, необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». В анкете написать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому куплен билет.

Помимо этого необходимо описать забытую вещь и указать ее предполагаемое местонахождение. Поиск вещей возможен в течение 30 дней после поездки. Заявку обработают за три рабочих дня после подачи.

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