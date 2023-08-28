Снопы сена загорелись возле жилых домов в Краснодаре, пожар тушили 4 часа

Возгорание на открытой местности произошло поздно вечером 27 августа возле улицы им. Адмирала Пустошкина в поселке Краснодарском.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что возле их многоквартирных домов загорелись снопы сена. Сильное пламя было видно издалека. По неподтвержденной информации, сено могли поджечь.

Информация о пожаре в поселке Краснодарском поступила диспетчеру в 22:58. Спасатели прибыли на место через 10 минут и установили, что на пустыре загорелось сено на площади 300 кв. метров.

В 2:35 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 3:06 возгорание в поле полностью потушили. На месте работали 14 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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