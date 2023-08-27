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Мусор загорелся на площади 450 кв. метров возле гаражного кооператива на Гидрострое в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-ploshhadi-450-kv-metrov-vozle-garazhnogo-kooperativa-na-gidrostroe-v-krasnodare
Мусор загорелся на площади 450 кв. метров возле гаражного кооператива на Гидрострое в Краснодаре
Фото телеканала «Краснодар»

Пожар произошел вечером 27 августа на улице Автолюбителей. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, как возле гаражей в небо поднимается густой темный дым.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 16:20. По прибытии на место пожарные установили, что загорелся мусор на открытой территории. В 16:31 возгорание локализовали на площади 450 кв. м. В 18:23 пожар полностью потушили.

Всего в тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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