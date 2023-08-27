Кафе сгорело на трассе в Туапсинском районе

Сообщение о пожаре на Сочинском шоссе в селе Кроянском поступило диспетчеру Туапсинского района в 7:28.

Пожарные по прибытии установили, что загорелось кафе. В 8:03 пожар локализовали на площади 200 кв. м, в 8:27 — ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвую 18 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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