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Кафе сгорело на трассе в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kafe-sgorelo-na-trasse-v-tuapsinskom-rajone
Кафе сгорело на трассе в Туапсинском районе
Фото из соцсетей

Сообщение о пожаре на Сочинском шоссе в селе Кроянском поступило диспетчеру Туапсинского района в 7:28.

Пожарные по прибытии установили, что загорелось кафе. В 8:03 пожар локализовали на площади 200 кв. м, в 8:27 — ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвую 18 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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