Лодочный склад сгорел на берегу моря в Краснодарском крае
Происшествия
25.08.2023 13:22
Пожар произошел днем 25 августа на Центральном пляже в поселке Небуг в Туапсинском районе.
О произошедшем пожаре в соцсетях сообщили очевидцы в соцсетях. Но их словам, сгорел технический ангар, в котором хранились лодки и оборудование.
На место прибыли пожарные расчеты и установили, что в одноэтажном гараже загорелись вещи на площади 100 кв. м. В 12:54 огонь локализовали, в 13:20 — ликвидировали открытое горение.
Проводится проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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