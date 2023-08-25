Лодочный склад сгорел на берегу моря в Краснодарском крае

Пожар произошел днем 25 августа на Центральном пляже в поселке Небуг в Туапсинском районе.

О произошедшем пожаре в соцсетях сообщили очевидцы в соцсетях. Но их словам, сгорел технический ангар, в котором хранились лодки и оборудование.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что в одноэтажном гараже загорелись вещи на площади 100 кв. м. В 12:54 огонь локализовали, в 13:20 — ликвидировали открытое горение.

Проводится проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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