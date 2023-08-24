Крупный пожар в четырехэтажном доме в Сочи потушили, прокуратура организовала проверку

Крыша жилого дома загорелась 24 августа около 17:30. Ликвидировать возгорание удалось только в 20:07.

Установили, что пожар произошел из-за возгорания силового кабеля. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Жителей дома поселят в пунктах временного размещения.

Прокуратура Хостинского района организовала проверку по установлению причин и условий произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел вечером 24 августа на улице Новороссийское шоссе. Эвакуировали 60 человек. Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой горючей загрузкой — крыша дома сделана из дерева.