Крупный пожар в четырехэтажном доме в Сочи потушили, прокуратура организовала проверку
Происшествия
24.08.2023 20:44
Крыша жилого дома загорелась 24 августа около 17:30. Ликвидировать возгорание удалось только в 20:07.
Установили, что пожар произошел из-за возгорания силового кабеля. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия развернули оперативный штаб. Жителей дома поселят в пунктах временного размещения.
Прокуратура Хостинского района организовала проверку по установлению причин и условий произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел вечером 24 августа на улице Новороссийское шоссе. Эвакуировали 60 человек. Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой горючей загрузкой — крыша дома сделана из дерева.