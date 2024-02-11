Снизить кровяное давление помогают приседания у стены и планка

К такому выводу пришли ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч, опубликовав свои исследования.

Согласно полученным данным, изометрические упражнения лучше помогают справиться с гипертонией, чем кардио- или силовые тренировки. К самым популярным таким упражнениям относятся «планка» и «стульчик» — приседание у стены. Выполняя такие упражнения, длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются. В итоге развивается выносливость, повышается тонус мышц, а также снижается кровяное давление.

Однако ученые отметили, что изометрические упражнения не могут заменить другие виды физической нагрузки. Для полноценного оздоровления нужны аэробные и упражнения с отягощением, сообщает телеканал «360».

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