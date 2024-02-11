Лор-врач Винговатов рассказал о болезнях, обостряющихся зимой

По словам специалиста, зимой зачастую могут обостряться такие заболевания, как ангина, ринит, гайморит, тонзиллит и отит.

«Причинами обострений служат ослабление иммунной системы, переохлаждения и осложнения после перенесённых ранее острых респираторных вирусных инфекций», — рассказал врач-оториноларинголог Николай Винговатов.

Эксперт отметил, что важно следить за симптомами и заниматься профилактикой лор-заболеваний. О серьезной угрозе здоровью говорят такие симптомы, как лицевая боль и затруднение дыхания через нос, выделения из уха, сильная боль в горле или ухе, которая сохраняется даже после приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Зачастую такие симптомы сопровождаются повышением температуры до 39 градусов и более. Необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

По словам Винговатова, профилактика большинства лор-заболеваний заключается в поддержании здорового образа жизни. Важно следить за питанием, вести физическую активность, отказаться от вредных привычек, снижать стрессовые нагрузки. Кроме того, важно своевременно лечить очаги хронической инфекции в носу и глотке, восстанавливая нормальное носовое дыхание, сообщает RT.

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