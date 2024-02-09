Диетолог Бобровский рассказал, какие кисломолочные продукты вредят здоровью

Из-за высокого содержания кальция кисломолочные продукты особенно полезны детям и пожилым людям, тем не менее некоторые из них приносят больше вреда, чем пользы.

Врач-диетолог Андрей Бобровский отметил, что йогурт благодаря живым бактериям благотворно влияет на микрофлору кишечника. Так же, как и у остальных кисломолочных продуктов, в нем много витаминов, белка и кальция. Помимо йогурта, всеми этими полезными элементами и антиоксидантами обладает кефир.

«Есть еще творог различных сортов, и в нем есть кальций и белок. Кальций необходим пожилым людям, чьи кости начинают терять плотность, а также детям — у них идет активный рост костной массы», — подчеркнул доктор.

Специалист подчеркнул, что не каждое кисломолочное изделие полезно. Важно выбирать такие продукты по минимальному количеству различных красителей, консервантов и других добавок с аббревиатурой Е. Он посоветовал покупать греческий йогурт, в котором меньше всего добавок, в том числе сахара.

«Вред сахара перевешивает значительную часть пользы: он делает кисломолочные продукты более высококалорийными и представляет опасность для людей, которые страдают сахарным диабетом. Также сахар способствует развитию кариеса и других заболеваний зубов», — объяснил диетолог.

По словам врача, кисломолочные продукты не обязательно должны быть в ежедневном рационе. Тем не менее людям, находящимся в группе риска по недостаточному количеству кальция, нужно их употреблять как минимум три-четыре дня в неделю. В первую очередь это касается детей и пожилых людей. Специалист также уточнил, сколько нужно употреблять кисломолочных продуктов.

«Это зависит от возраста, от роста, от массы тела и вообще от образа жизни. В среднем — две-три порции йогурта, то есть 150 –200 гр в день. Кефира можно пить от 100 гр до 500 гр в день», — цитирует Бобровского радио Sputnik.

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