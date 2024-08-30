Снижение цен на базовые овощи зафиксировали в Краснодаре

За неделю с 20 по 26 августа снизилась стоимость картофеля, моркови, лука.

Так, на 2,85% упали цены на картофель — в Краснодаре 1 кг можно купить за 58 рублей, в Армавире — за 56, в Новороссийске — за 66.

Морковь подешевела на 3% — 1 кг в Краснодаре будет стоить около 59 рублей, в Сочи — 55, в Новороссийске — 58.

На 1% подешевел репчатый лук — в Краснодаре, Сочи и Новороссийске за 1 кг придется заплатить около 49 рублей. Стоимость белокочанной капусты за неделю не изменилась.

Снизились и цены на некоторые фрукты — например, яблоки за неделю подешевели на 2,42%, в Краснодаре 1 кг обойдется в 142 рубля, сообщает Краснодарстат.

Читайте также: почти на 25% подорожали лекарства в Краснодарском крае за год.