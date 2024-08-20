Почти на 25% подорожали лекарства в Краснодарском крае за год

По итогам первого полугодия средняя стоимость одной упаковки лекарств в аптеках Кубани составила 370,8 рублей.

При этом, за прошедший год стоимость лекарств в Краснодарском крае выросла уже на 24,5%.

В прошлом году средняя стоимость лекарств росла медленнее — за аналогичный период 2023 года к тому же периоду 2022 года цены выросли лишь 3,5%.

Обратную динамику при этом показывает показатель количества проданных упаковок — за первые полгода на Кубани через аптеки продали 82,1 млн упаковок, к 2023 году рост составил менее 1%.

Основная доля рынка — у препаратов стоимостью от 100 до 500 рублей за упаковку, 48,3%. Доля лекарств до 100 рублей за год снизилась с 34 до 29%, препаратов от 500 до 1 тыс. рублей — выросла с 13,4 до 16%, более 1 тыс. рублей — с 5,1 до 6,7%, пишут «Ведомости-Юг».

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