Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФАС призвала крупных ритейлеров ограничить рост цен на бытовую технику в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-prizvala-krupnyh-ritejlerov-ogranichit-tseny-na-bytovuyu-tehniku-v-rossii
ФАС призвала крупных ритейлеров ограничить рост цен на бытовую технику в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Предложение добровольно ограничить наценки на товары Федеральная антимонопольная служба направила в «М.Видео», «ДНС» и «Ситилинк».

По мнению экспертов, такая практика положительно отразится на отечественном рынке, позволит увеличить доступность бытовой техники и электроники, а также сократит инфляцию на указанные товары.

Участникам рынка также напомнили о недопущении необоснованного повышения стоимости товаров и важности соблюдать принципы ценообразования, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: в Центробанке задумались о росте ставки до 20%, если инфляция не замедлится. Среди дополнительных рисков, которые раскачивают инфляцию и оказывающих влияние на ставку ЦБ значатся также ухудшение внешних условий, уменьшение экспорта российских товаров и энергоносителей, а также снижение импортных поставок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях