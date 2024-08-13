ФАС призвала крупных ритейлеров ограничить рост цен на бытовую технику в России

Предложение добровольно ограничить наценки на товары Федеральная антимонопольная служба направила в «М.Видео», «ДНС» и «Ситилинк».

По мнению экспертов, такая практика положительно отразится на отечественном рынке, позволит увеличить доступность бытовой техники и электроники, а также сократит инфляцию на указанные товары.

Участникам рынка также напомнили о недопущении необоснованного повышения стоимости товаров и важности соблюдать принципы ценообразования, сообщает пресс-служба ФАС России.

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