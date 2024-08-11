В Центробанке задумались о росте ставки до 20%, если инфляция не замедлится

Ключевая ставка может вырасти до 20% и более, если руководство Центрального банка России решит, что инфляция в стране перестает замедляться. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Если в ближайшем будущем у нас возникнут сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса — снижаются в нужной мере и с нужной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вернулась к 4%»,— ответил зам руководителя ведомства на вопрос, когда станет возможным повышение ставки до 20% и выше.

Среди дополнительных рисков, которые раскачивают инфляцию и оказывающих влияние на ставку ЦБ значатся также ухудшение внешних условий, уменьшение экспорта российских товаров и энергоносителей, а также снижение импортных поставок.

Алексей Заботкин подчеркнул, что люди, которые считают, что «можно разменять более высокую инфляцию на дополнительный рост экономики» заблуждаются. Он убежден, что высокие темпы роста цен приведут к тому, что вкладчики и инвесторы потребуют и более высокие депозитные ставки. А это, в свою очередь, приведет к росту процентов по кредитам.

«История мировой экономики показывает, что раскрутить маховик инфляции легко, а затормозить — несравнимо сложнее. Поэтому мы повторяем, что устойчивый рост экономики купить ценой высокой инфляции невозможно»,— сказал зампред ЦБ РФ.

Напомним, что ключевая ставка в России в июле была повышена до 18%, хотя до этого резкого скачка ЦБ четыре раза удерживал ее на уровне 16%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца 2024 года ведомство, которое она возглавляет, не планирует снижать ставку.

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