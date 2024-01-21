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Снежные сугробы в горах Сочи выросли до 3 метров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/snezhnye-sugroby-v-gorah-sochi-vyrosli-do-3-metrov
Снежные сугробы в горах Сочи выросли до 3 метров
Фото kurortkuban.ru

В горах Красной Поляны выше 1 тыс. метров продолжаются сильные снегопады.

По данным на 8:00 21 января, на высоте более 2,3 тыс. метров высота снежного покрова достигла 300 см (+19 см за сутки и + 30 см с начала снегопада). Температура воздуха -2 °С, видимость 50 метров.

На высоте свыше 1,6 тыс. метров сугробы выросли до 190 см. Температура воздуха 0 °С, видимость 2 км. В горах на высоте более 1,5 тыс. м намело сугробы высотой 141 см, на высоте более 1 тыс. м — 70 см, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

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