Снегоуборочную технику на улицах Краснодара сменит водооткачивающая
Общество
17.02.2023 20:19
К ликвидации локальных подтоплений ночью 18 февраля в краевой столице готовы приступить 20 спецмашин.
После полуночи в Краснодаре ожидается дождь, снег продолжит таять. В связи с этим возможны локальные подтопления проблемных улиц.
Круглосуточно за ситуацией следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Кроме того, дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 февраля температура воздуха поднимется, ожидаются дожди, вечером и ночью с мокрым снегом. Ветер будет дуть юго-западный 6–11 м/с, порывы 15–18 м/с. Ночью температура воздуха 0…+2 °С, днем потеплеет до +6…8 °С.
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