Снег, мороз, гололед и туман ожидаются 23 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будут гололед и туман. Вечером и ночью в горных и предгорных районах Кубани пройдет снег. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -5…-10 °С, в восточный районах края — до -13…-18 °С. Днем потеплеет до 0…-5 °С.

На Черноморском побережье вечером пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 19-24 м/с. Ночью похолодает до 0…-5 °С, а днем потеплеет до +1…6 °С.

В Краснодаре 23 января осадков не ожидается. На дорогах будет гололед. Ночью столбики термометров опустятся до -8…-10 °С , а днем поднимутся до -1…+1 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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