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Снег и ураган в Краснодарском крае: как регион проснулся утром 7 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sneg-i-uragan-v-krasnodarskom-krae-kak-region-prosnulsya-utrom-7-fevralya
Снег и ураган в Краснодарском крае: как регион проснулся утром 7 февраля
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Краснодарском крае уже второй день действует экстренное предупреждение о непогоде. Ночью выпал снег, на дорогах гололедица. На черноморском побережье разбушевался ураган, на участке от Анапы до Геленджика порывы ветра до 30-34 м/с, местами до 35-38 м/с.

В Новороссийске ночью ветер сносил торговые павильоны, столбы, остановки и огромное количество деревьев. Ураган переворачивал фуры и «Газели».

Жители на улице Ахеджака сообщили о том, что порывами ветра раскачивает дом. Кроме того, ураган срывает крыши и обшивку с многоэтажек. Ночью к ветру добавился мороз и снег.

В Туапсинском районе ночью началась метель. На улицы вышла снегоуборочная техника. Дороги обрабатывают песко-соляной смесью. Водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно на летней резине.

Ветер при этом не стихает, в Туапсе коммунальщики убирают поваленные деревья. Жителей призывают не ходить и не ставить машины под деревьями и рекламными конструкциями.

На побережье в Сочи тоже впервые за зиму началась метель. Небольшой снегопад прошел на территории Лазаревского района. Сформированы круглосуточные дежурные смены, в которых около 500 сотрудников. Для расчистки федеральных, региональных и муниципальных дорог готовы 139 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Движение на трассе между Новороссийском и Геленджиком до сих пор ограничено.

«Обстановка на ФАД М-4 «Дон» в сторону города Геленджика в настоящее время остается напряженной. Движение грузового транспорта ограничено. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — сообщает ГИБДД Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к утру 7 февраля снегом засыпало и Краснодар. По прогнозу синоптиков, снег в краевой столице будет идти в течение всего дня. Водителей без зимней резины призвали не рисковать и не садиться за руль. Тротуары, подземные пешеходные переходы и остановки обрабатывают 670 человек и 34 единицы техники.

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