Снег и град обрушились на дороги Туапсинского района 14 января

Утром 14 января в Госавтоинспекции Кубани сообщили о том, что снегопад засыпает дороги к побережью Краснодарского края.

Снег лежит на федеральной трассе М-4 в районе Горячего Ключа, обстановку контролируют сотрудники ДПС.

Больше досталось дорогам в Туапсинском районе. Так, утром из-за залпового снегопада пришлось ограничивать движение большегрузов на Молдовановском перевале для расчистки проезжей части.

После того, как ограничения сняли, непогода ударила с новой силой — к снегу в Туапсинском районе присоединился град. За обстановкой на потенциально опасных участках дорог следят сотрудники Госавтоинспекции Кубани.

Движение в районе перевала медленное, погода корректирует скорость на протяжении 6-7 км.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на заснеженной трассе.

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