Снег, гололед, туман и сильный ветер ожидаются 20 февраля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки.

В некоторых районах ожидаются снег и мокрый снег, который может налипнуть на деревьях и проводах. Ночью и утром будет гололед и туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с. Между Анапой и Геленджиком порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днем +1…+6 °С. На Черноморском побережье ночью -1…+4 °С, днем +4…+9 °С. В горах ночью -1…-6 °С, днем -2…+3 °С.

В Краснодаре 20 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до 0…-2 °С, а днем потеплеет до +3…+5 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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