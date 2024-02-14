Мощный оползень разрушил мост и дорогу к водопадам в горах Сочи

Оползень сошел накануне с южного склона горы Водопроводной (высота 856 метров) в реку Кутарку в Хостинском районе.

Размеры оползня составили 278х60 метров. Сошедший с горы грунт образовал в речке небольшое озеро, а также разрушил мост и грунтовую дорогу к Кутарским водопадам.

Жители садового товарищества, расположенного на соседнем склоне, не пострадали. Однако туристы теперь не смогут подняться к верхним водопадам на Кутарке.

Специалисты зафиксировали свежую трещину на части склона горы, который в ближайшее время также может сползти в реку, сообщает Сочинское географическое общество в Telegram.

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