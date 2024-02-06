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Мэр Сочи ввел режим ЧС в Волковке из-за оползней, угрожающих 11 домам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-sochi-vvel-rezhim-chs-v-volkovke-iz-za-opolznej-ugrozhayushhih-11-domam
Мэр Сочи ввел режим ЧС в Волковке из-за оползней, угрожающих 11 домам
Фото пресс-службы администрации Сочи

Подвижку грунта в лесу около Волковки вызвали сильные осадки, прошедшие в Лазаревском районе в ночь на 6 февраля.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский приехал на место и поручил специалистам провести экспертизу склона горы, где есть риск схода оползней.

«В Волковке локально вводим режим ЧС муниципального характера. Есть угроза для 11 частных домов», — написал он в Telegram.

Жителям домов в Волковке предложили переселиться в пункты временного размещения. Им помогут с оформить документы и окажут всю необходимую поддержку. Имущество людей охраняют сотрудники полиции.

Мэр Сочи подчеркнул, что технические решения по ситуации в Волковке примут после проведения необходимых экспертиз.

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