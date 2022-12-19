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Снег, гололед, туман и сильный ветер ожидаются 20 декабря в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sneg-gololed-tuman-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-20-dekabrya-v-krasnodarskom-krae
Снег, гололед, туман и сильный ветер ожидаются 20 декабря в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани будет переменная облачность. Ночью и утром в южной части региона пройдет снег, в некоторых районах сильный.

Ночью и утром ожидается туман и гололед. Температура воздуха днем прогреется до 0…+5°С, а ночью опустится до -3…-8°С. В горных районах ночью похолодает до -6…-11°С. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. В Новороссийске ожидается ураганный ветер скоростью 20-25 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +2..7°С, ночью опустятся до +2…-3°С.

В Краснодаре 20 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до +2…4°С, ночью похолодает до -3…-5°С. Ветер восточный 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за похолодания на малых реках в северной части Кубани, водотоках реки Кубань юго-восточной территории края, на мелководных участках Краснодарского водохранилища, а также в лиманах прибрежной зоны Азовского моря местами ожидается образование льда.

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