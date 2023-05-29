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Снаряды, мины и граната: 10 боеприпасов времен войны уничтожили в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/snaryady-miny-i-granata-10-boepripasov-vremen-vojny-unichtozhili-v-krasnodarskom-krae
Снаряды, мины и граната: 10 боеприпасов времен войны уничтожили в Краснодарском крае
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

С 18 по 28 мая специалисты инженерно-технических отделений ОМОНов «Пластун», «Зверобой-Юг» и «Шторм-Юг» Росгвардии 15 раз выезжали на сообщения об обнаружении подозрительных предметов.

В Славянске-на-Кубани на стройплощадке на улице Колхозной обнаружили 76 мм артиллерийский снаряд. Такой же боеприпас заметили рабочие на Барановском шоссе в Сочи во время земляных работ. При аналогичных обстоятельствах нашли 50-мм минометную мину на улице Нефтепромысловой в Абинске.

Под Анапой и в Усть-Лабинском районе при сельскохозяйственных работах обнаружили две 82-мм минометные мины и 76 мм артиллерийский снаряд. В Крымском районе и недалеко от Геленджика в лесных массивах нашли ручную гранату Ф-1, минометную мину калибра 50 мм и два 210-мм фугасных снаряда.

Все боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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