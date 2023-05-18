Более 30 боеприпасов времен войны уничтожили взрывотехники в Краснодарском крае

С начала мая специалисты инженерно-технических отделений ОМОНов «Пластун», «Зверобой-Юг» и «Шторм-Юг» Росгвардии 14 раз выезжали на сообщения об обнаружении подозрительных предметов.

В лесу около хутора Аккерменка в Крымском районе местная жительница заметила несколько предметов, похожих на боеприпасы. На место прибыли сотрудники ОМОН «Пластун», обследовали территорию и извлекли из грунта еще 14 боеприпасов. Среди обнаруженного — 16 минометных мин калибра 50-мм и 82-мм.

В одном из садовых товариществ под Абинском дачник во время работ на своем участке нашел ручную гранату Ф-1 и 50-мм минометную мину.

Также боеприпасы нашли в Геленджике, Горячем Ключе, Темрюке, Динском и Славянском районах. Всего взрывотехники обследовали и уничтожили 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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