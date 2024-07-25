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Снаряд времен войны взорвут в море в Новороссийске 26 июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/snaryad-vremen-vojny-vzorvut-v-more-v-novorossijske-26-iyulya
Снаряд времен войны взорвут в море в Новороссийске 26 июля
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны будут уничтожать в акватории Цемесской бухты города-героя.

Работы пройдут с 7:00 до 12:00. В связи с этим жителей и гостей курорта просят не подходить близко к территории бывшего пляжа «Волочаевский».

Также население просят соблюдать спокойствие при звуках взрывов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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