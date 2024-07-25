Снаряд времен войны взорвут в море в Новороссийске 26 июля
Общество
25.07.2024 14:48
Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны будут уничтожать в акватории Цемесской бухты города-героя.
Работы пройдут с 7:00 до 12:00. В связи с этим жителей и гостей курорта просят не подходить близко к территории бывшего пляжа «Волочаевский».
Также население просят соблюдать спокойствие при звуках взрывов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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