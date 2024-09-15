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Снаряд и гранату времен войны нашли в районе «Братской могилы» в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/snaryad-i-granatu-vremen-vojny-nashli-v-rajone-bratskoj-mogily-v-novorossijske
Снаряд и гранату времен войны нашли в районе «Братской могилы» в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Недалеко от памятника «Каменный календарь» 15 сентября обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Специалисты выяснили, что обнаруженные предметы опасны. Это оказались 50-мм минометный снаряд и 30-мм осколочно-фугасная граната.

На место обнаружения к монументу прибыли оперативные службы, взрывоопасные предметы вывезли для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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