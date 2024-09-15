Снаряд и гранату времен войны нашли в районе «Братской могилы» в Новороссийске

Недалеко от памятника «Каменный календарь» 15 сентября обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Специалисты выяснили, что обнаруженные предметы опасны. Это оказались 50-мм минометный снаряд и 30-мм осколочно-фугасная граната.

На место обнаружения к монументу прибыли оперативные службы, взрывоопасные предметы вывезли для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в лесу под Туапсе нашли 130 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.