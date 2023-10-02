Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль в Карабахе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/snajper-obstrelyal-rossijsko-azerbajdzhanskij-patrul-v-karabahe
Снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль в Карабахе
Фото пресс-службы Южного военного округа

Российские военные попали под обстрел 2 октября на территории Степанакерта (Ханкеди).

Неизвестный открыл огонь из снайперской винтовки по российско-азербайджанскому патрулю. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего командование миротворческих сил РФ и азербайджанская сторона проводят расследование.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха, поддерживая непрерывное взаимодействие между Степанакертом и Баку для соблюдения в регионе норм гуманитарного права и обеспечения безопасности, сообщает телеканал «360».

Читайте также: Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с нового года. Указ об этом подписал президент непризанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях