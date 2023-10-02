Снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль в Карабахе

Российские военные попали под обстрел 2 октября на территории Степанакерта (Ханкеди).

Неизвестный открыл огонь из снайперской винтовки по российско-азербайджанскому патрулю. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего командование миротворческих сил РФ и азербайджанская сторона проводят расследование.

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха, поддерживая непрерывное взаимодействие между Степанакертом и Баку для соблюдения в регионе норм гуманитарного права и обеспечения безопасности, сообщает телеканал «360».

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