Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с нового года

Указ об этом подписал президент непризанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян.

«К 1 января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование», — говорится в документе.

Подписанный главой республики указ вступает в силу с момента его опубликования, сообщает RT.

Республика Нагорный Карабах образовалась в начале 90-х годов на территории Азербайджана в восточной части Армянского нагорья после развала СССР и армяно-азербайджанского конфликта. Ее населяли преимущественно армяне. До недавнего времени территория Карабаха была неподконтрольной для властей Азербайджана. Республика ни кем не была признана, как отдельное государство.

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