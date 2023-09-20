Неизвестные убили российских миротворцев в Карабахе, расстреляв их машину

Нападение на российских военных произошло 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг (Тертерский район Азербайджана).

Неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по автомобилю с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста.

«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщает Министерство обороны РФ.

На месте работают российские и азербайджанские следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Кремль призвал власти Армении и Азербайджана прекратить стрельбу в Карабахе. Днем 19 сентября азербайджанские военные начали боевые действия по всей линии соприкосновения. В Степанакерте и других населенных пунктах Карабаха прозвучали взрывы.