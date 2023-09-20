Неизвестные убили российских миротворцев в Карабахе, расстреляв их машину
Политика
20.09.2023 19:11
Нападение на российских военных произошло 20 сентября в районе населенного пункта Джанятаг (Тертерский район Азербайджана).
Неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по автомобилю с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста.
«В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщает Министерство обороны РФ.
На месте работают российские и азербайджанские следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: Кремль призвал власти Армении и Азербайджана прекратить стрельбу в Карабахе. Днем 19 сентября азербайджанские военные начали боевые действия по всей линии соприкосновения. В Степанакерте и других населенных пунктах Карабаха прозвучали взрывы.